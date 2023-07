L’Amore nella distanza

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 13 luglio 2023) Di Vincenzo Calafiore 13 Luglio 2023 Udine La mia lunga notte ruffiana e di tante immaginazioni finisce ai lembi di desideri intrappolati in quel buio davanti agli occhi, si spengono i dialoghi interrotti e ripresi senza tregua con le figure sfuggenti, e sagome contorte che scorrendo sulle pareti lasciano cadere altri incisi che preparano la mia partecipazione ad altri sogni con un intreccio serrato e aperto a molte voci dell’anima, come amanti in queste ore accorciamo le distanze che separano. E’ una follia amare così, me lo dico sempre, eppure sono qui perso in quell’invisibile di te accanto, dentro di me. E’ una follia! Non so cosa sia la follia, potrebbe essere tutto o niente, potrebbe essere amore o semplicemente incoscienza. Potrebbe essere una condizione umana, è in noi, esiste come esiste la ragione, come esiste l’esistenza! Strabica per la cecità di alcune plafoniere, ...