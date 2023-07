Lady Raspadori manda in visibilio i tifosi del Napoli | curve stratosferiche Foto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ultimi giorni di vacanza per l’attaccante del, Giacomo, e la sua amata Elisa Graziani: le suefanno impazzire tutti. In queste ore, gli uomini a disposizione del mister Rudi Garcia sono chiamati all’appello a Castel Volturno per svolgere i test atletici prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Curiosità per scoprire come si comporterà la squadra Campione d’Italia con l’avvento del francese ex Roma, che prende la pesante eredità del suo predecessore Luciano Spalletti. Inon vedono l’ora di sapere quale sarà il modulo scelto in vista della prossima stagione: Aurelio De Laurentiis spinge per il 4-3-3, ma le risorse a disposizione permettono a Garcia di pensare eventualmente anche al 4-2-3-1. Modulo che, sulla carta, potrebbe avvantaggiare un calciatore come Giacomo ...