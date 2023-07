“La vuole cacciare” Ballando con le stelle | la scoperta su Milly Carlucci | “Un’altra è pronta”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ier sera Davide Maggio ha intrattenuto i suoi numerosi seguaci e lettori attraverso una diretta Instagram, durante cui ha regalato più chicche, una riguardante, Selvaggia Lucarelli econ le2023. L’iconica conduttrice non vorrebbe più la giornalista tra la giuria e avrebbe attuato un piano. Sembra chenon gradisca più Selvaggia Lucarelli tra i giurati dicon le2023, ma nessuno avrebbe il coraggio di mandarla via e si starebbe dunque cercando spazientirla così da farle pensare di spontaneamente all’abbandono dello show. Come? Invitando dei personaggi scomodi per lei.con le, lasu Selvaggia ...