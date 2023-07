la Via Crucis del Sinodo

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) In autunno si tiene l’assemblea mondiale dei vescovi. Bergoglio deve evitare che si trasformi in una verifica del pontificato. ma i tedeschi, che perdono fedeli, minacciano lo scisma. Disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Così Cristo nel Vangelo di Giovanni a un (San) Tommaso incredulo e preoccupato che lo interroga: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Da lì dovrebbe partire il, che significa camminare insieme. Jorge Mario Bergoglio, appena asceso al soglio di Pietro, ordinò al cattolicesimo di essere una chiesa in uscita. Ma da cosa e verso dove? Il fronte più tradizionalista radicato tra America, Francia, in parte in Italia dove la normalizzazione bergogliana non si è del tutto compiuta nonostante la nomina del cardinale Matteo Zuppi a capo della Cei, risponde: verso l’eresia. Dopo dieci anni di questo pontificato che ha ...