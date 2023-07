La turista americana contro la Costiera Amalfitana | «Venire qui non è una vacanza ma un lavoro» Pioggia di critiche

(Di giovedì 13 luglio 2023) Unaha criticato la: sacrilegio per i molti affezionati ad una delle maggiori bellezze del nostro territorio, per altri, invece, la pura verità. La, abituata probabilmente ad uno stile di vita che non le consente di cogliere la bellezza di uno dei posti più sensazionali d’Italia e, forse, del mondo, ha esordito con un video su TikTok sostenendo quanto fosse difficile visitare tale luogo. Scopriamo insieme perché.: croce e delizia «Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, hanno fatto comparire latra i ‘consigliati per me’ meriterebbero di passare del tempo in galera». Così ha inizio il discorso di Lexi Jordan, la ...

Unaha criticato la Costiera Amalfitana : sacrilegio per i molti affezionati ad una delle maggiori bellezze del nostro territorio, per altri, invece, la pura verità. La, abituata probabilmente ad uno stile di vita che non le consente di cogliere la bellezza di uno dei posti più sensazionali d'Italia e, forse, del mondo, ha esordito con un video su ...Nei giorni scorsi, per le attività di ricerca deldi nazionalitàche alloggiava sull'Etna in uno chalet in località Serra La Nave, era stato attivato un piano speditivo di ricerca ...10 luglio 2023 - È stato attivato il piano di ricerca coordinato dalla Prefettura di Catania per undi nazionalitàche alloggiava sull'Etna in uno chalet in località Serra La Nave e di cui si sono perse le tracce da ieri. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di ...

La turista americana critica la Costiera Amalfitana: Qui non è una ... Fanpage.it

Una turista ha criticato la Costiera Amalfitana: sacrilegio per i molti affezionati ad una delle maggiori bellezze del nostro territorio, per altri, invece, la pura verità. La ...Una turista americana ha criticato in un video su TikTok la Costiera Amalfitana. Lexi Jordan si è lamentata per i troppi spostamenti per arrivare in Costiera Amalfitana e la “fatica” necessaria per mu ...