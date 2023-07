La Svizzera all' Ucraina indirizza ruttini

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ieri di nuovo. L’? “Che non esageri!”. Gli svizzeri appoggiano, ma insomma, tentennano. Da strozzarli. Bloccano più che possono gli armamenti in transito. Quei russi, d’altra parte, sapesse che cifrette, signora cara, quei monelli di russi. Vecchia. Nazione di senza mare che vince la Coppa America con i montanari in perenne girotondo sulle vette di un paese a cucù.neutrale, casseforti anticulti che cacano da secoli dollari e talleri al solo costo di una mela bucata da un tal Tell.rifugio di al Qaida e di Lucky Luciano, ma pure dei Clinton, dell’Autorità palestinese, dell’arabo col pozzo, del cantante di grido come del mafioso da urlo. Dove il più sordido figlio di puttana custodisce il proprio gruzzolo cifrato in modo non meno elegante di quello del compianto Avvocato. Esatto, del ...

151 del 30 giugno, che ratifica l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazionerelativo'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, ...Dopo una parentesi in, a Lugano, nel 2020 è approdata al Volero Le Cannet, compagine francese di ottima tradizione. L'anno successivo è volata in Finlandia per vestire i colori del ...L'idea di usare i visori, in questo caso, è venuta traendo spunto dall'ospedale universitario di Ginevra, in, che sperimenta la Vr da un anno e ha fornito giochini e video'ospedale di ...

Transfrontalieri tassati in Svizzera all'80% e con l'obbligo della dichiarazione in Italia - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Durante l'estate verranno realizzate tre opere murali legate al tema del confine. Abbiamo incontrato gli artisti all'opera in questi giorni ...Ah, la sua Svizzera però. Che delinque in doposci, che indirizza ruttini all’Ucraina spaccapalle e ancora non riesce a trovare uno straccio di Saviano che le scriva: “Gruviorra”.