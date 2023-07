La Russia avverte di reagire se la NATO torna agli “schemi” della Guerra Fredda

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’esito del verticesarà analizzato per le minacce alla sicurezzae per “tutti i mezzi” disponibili in risposta. Laha dichiarato che l’ultimo verticedimostra che l’alleanza militare occidentale èta a “da”, e Mosca è pronta a rispondere a tali minacce con “tutti i mezzi”

'Il potenziale utilizzo di questo tipo di munizioni cambia la situazione e, naturalmente, costringerebbe laa prendere contromisure', ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry ...... non ci sarà più nessuno strumento comune per affrontare gli investimenti",Draghi. È ... e cioè affidarci agli Usa per la sicurezza, alla Cina per l'export e allaper l'energia, sono ...'L'ingresso della Svezia nella Nato avrà conseguenze negative',il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Quanto all'Ucraina, 'il suo possibile ingresso nella Nato è molto pericoloso per la ...

Ucraina, Russia avverte: "Anche noi pronti a usare bombe a grappolo" Entilocali-online

(Adnkronos) – “Per la Federazione Russa la pace è una priorità, non le operazioni militari. La Russia condivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in Ucraina, ma l’Occidente e Kiev rif ...Il Cremlino ha promesso di rispondere con "contromisure" se l'Ucraina avesse usato bombe a grappolo contro le sue truppe d'invasione dopo che gli Stati Uniti avevano promesso le armi a Kiev.