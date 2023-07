La Russa junior | il cellulare non può essere sequestrato | la sim è intestata al padre Sentito il titolare della discoteca

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ildi Leonardo Apache Lanon è statoperché la sim èal, che in quanto presidente del Senato è protetto dall’immunità parlamentare. È la conferma che non è stata possibile acquisire ildel 21enne figlio di Ignazio La, indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale. Intanto continuano le audizioni degli investigatoriSquadra mobile, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro: è statoanche uno dei titolari del club Apophis, lanella quale la 22enne che ha denunciato la violenza sessuale incontrò la sera del 18 maggio scorso Leonardo Apache La. La sua audizione è una di quelle che ...

È pur vero che, presumibilmente, non avrebbe 'restituito' contatti diretti tra Lae la ragazza, visto che il primo non aveva il numero della seconda (e il giorno dopo le ha infatti ...... e non delle fortune del partito di cui fanno parte, o peggio delle loro poltrone! I fatti avvenuti ultimamente, con indagini su Del Mastro, Santanchè e La, sono un esempio di come ...Negli ultimi giorni gli stessi, che con Saviano si sono sempre dimostrati iper liberali, hanno messo sotto processo Filippo Facci per una frase di troppo sul caso La. Pretendono che ...

Il telefono di Leonardo Apache La Russa, 21enne figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio, accusato di violenza sessuale ai danni di un'amica del liceo, di 22 anni, dopo una notte ...È pur vero che, presumibilmente, non avrebbe “restituito” contatti diretti tra La Russa junior e la ragazza, visto che il primo non aveva il numero della seconda (e il giorno dopo le ha infatti ...