La rivolta del generale russo in Ucraina contro il ministro Shoigu | ‘Ho evidenziato i problemi sul campo e lui mi ha silurato Alto tradimento’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le bocciature di primo livello tra i vertici militari russi continuano. Ma se intorno ad alcuni alti gradi è comparsa una nube di mistero e silenzio, ce n’è uno che invece ha scelto di parlare per criticare la decisione presa nei suoi confronti. Come scrive la Cnn, che cita un vocale del protagonista postato su Telegram, ilIvan Popov, comandante della 58esima armata impegnata in pesanti combattimenti nella regione di Zaporizhzhia, ha dichiarato di essere stato improvvisamentedal suo incarico dopo aver accusato la leadership del ministero della Difesa di Mosca di aver tradito le sue truppe non fornendo un sostegno sufficiente. Un atteggiamento, il suo, che nonostante la diversa posizione ricoperta ricorda un po’ quello del capo della Wagner, Evgeny Prigozhin, che per mesi ha denunciato il mancato invio di munizioni per i suoi uomini ...