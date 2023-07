La Promessa | anticipazioni dell’episodio 30 in onda giovedì 13 luglio 2023

Mauro e Leonor parlano della possibilità di fuggire e sposarsi per poter stare insieme. Lope ha deciso di andarsene e quando saluta Simona le chiede di mettere una buona parola per il suo amico ...Ledella puntata di My Home my Destiny in onda il 13 luglio 2023 , alle ore 15.40 su ... Zeliha è riuscita a ottenere da suo figlio un sì , almeno a conoscere la sua probabile...Lava in onda su Canale 5 , nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00 . La Soap ci ... Scopriamo insieme ledegli episodi che saranno trasmessi dal 17 al 21 luglio 2023 :...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 luglio 2023: Jana rifiuta Manuel mentre Mauro e Leonor vengono ... ComingSoon.it

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa, interpretata fra gli altri da Ana Garces (Jana), Eva Martin (Cruz), Manuel Regueiro (Alonso), Arturo Sancho (Manuel), ...Alonso si confida con Romulo sui problemi finanziari de La Promessa, sui debiti e sulla possibilità di avere un prestito con il Barone come garante. Cruz con ...