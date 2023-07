La priorità è il lavoro | la nuova card non basta

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 13 luglio 2023) ECONOMIA. Si chiama «Dedicata a te», laversione della social, una sorta di tessera annonaria riservata a un milione e 300mila italiani, caricata con 382,5 euro per acquistare alimenti e beni di prima necessità e far fronte all’aumento dei prezzi in questo settore.