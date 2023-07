La nuova maglia dell' Inter sfuma le strisce e si tiene stretto il nuovo sponsor

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non ci sono più le vecchiedi una volta, e forse è un bene. Negli anni più recenti club e brand di sportswear hanno provato ad aggiornare costantemente il proprio “Manuale di disegnosu unada calcio”, edizione che ormai si era fatta superata e polverosa. Ci sono riusciti a volte bene a volte male, come spesso abbiamo visto anche nel nostro campionato: le “pennellate” sull'home kita Juventus, lo zig-zag su quello, oppure il “pixelato”del Milan con Koché. La lista è lunghissima, e ora comprende un– e diciamolo: ottimo – caso, con l'home kit2023/24. L'omaggio a Milano Le tradizionali...

Inter e Nike hanno presentato ladivisa 'Home' dei nerazzurri in vista della prossima stagione calcistica. Endless shades of Milano: sullaHome dell'Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali ...L' Inter presenta ufficilamente lahome per la stagione 2023 - 24 . Confermate le indiscrezioni di queste settimane: dopo il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, ecco comparire come main sponsor Paramount+, già presente ...BASTA BARRIERE - Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricerca della continua innovazione: con laHome, Nike dà unavita ai ...

