La natura è spettacolo con l’apertura in notturna delle Cascate del Serio

... che ha voluto mo­strare la fioritura come unoda poter godere da più punti di vista". ... le forme della musica somigliano alle forme della". Al Monfortinjazz presenterà il suo ultimo ......il 22 luglio e il 25 luglio all'interno del Festival Bolzano Danza che coproduce lo. I ... sviluppando unaprevalentemente narrativa. 'Reflections of the mind' si ispira alla vicenda ...... un evento omaggio a Bob Dylan e unodedicato ai temi del cambiamento climatico con ... Con Stefano Mancuso discuteremo di come gli esseri umani siano parte dellae non sovraordinati ...

La natura è spettacolo con l'apertura in notturna delle Cascate del ... L'Eco di Bergamo

U na leggenda narra di una fanciulla che pianse così a lungo da creare le Cascate del Serio. Secondo la storia, la giovane si era innamorata di un pastore della valle. Il loro amore aveva scatenato pe ...Ritorna l’immancabile appuntamento estivo dedicato alla musica contemporanea al Vigne Museum. Un’immersione nelle sonorità più sperimentali a stretto contatto con la natura nel museo a cielo aperto in ...