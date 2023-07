La multa Fifa per l’Al-Nassr blocca Brozovic | tesseramenti congelati | spunta l’ipotesi Barcellona

(Di giovedì 13 luglio 2023) Marcelopotrebbe non scendere in campo confino al 1° gennaio 2025. A rivelarlo è il quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo. Il motivo sarebbe la sanzione comminata nei giorni scorsi dalla, che hato il calciomercato del club saudita per tre sessioni a causa di alcuni pagamenti insoluti nei confronti del Leicester. A causa di questo provvedimento,– dove gioca, tra gli altri, Cristiano Ronaldo – non potrà tesserare nuovi giocatori fino al 2025, compreso l’ex centrocampista dell’Inter. Nonostanteabbia già firmato il contratto con la nuova squadra, il transfer – ossia il documento che attesta il passaggio da una società altra – non è ancora arrivato. Di conseguenza, il ...

Il caso su cui è intervenuta la FIFA riguarda la cessione di Musa dal Leicester al club saudita. Nel 2018/19, il nigeriano ha trascinato l'Al - Nassr al trionfo in campionato con 14 reti in 62

