La missione impossibile di Cruise con l’italiano e il lampadario di De Laurentiis

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo fa una persona che era stata a cena a casa di Aurelio Demi parlò con sconcerto del. Una candele. Uncon centinaia di candele (saranno state decine? Avrà esagerato? Sarà stato un falso ricordo dovuto al trauma d’essere una persona povera al desco dei ricchi?). Ma secondo te, mi chiedeva l’ospite, qualcuno della servitù ogni volta che c’è gente a cena deve, prima, arrampicarsi e accendere una per una tutte le candele? Sarà per forza così, no? E quando ce ne siamo andati si saranno dovuti arrampicare a spegnerle? Ci ho ripensato per tutta la scena in cui Ethan Hunt corre, inseguendo il cattivo che se ne sta andando da una festa veneziana. Ethan Hunt che corre è un classico dei “Mission: Impossible”, in “Dead Reckoning” mi è sembrato corresse persino più del solito forse ...