La mancanza di un corretto riposo comporta diverse problematiche

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dal diabete di tipo 2 alle patologie cardiovascolari fino all’ansia e alla depressione: ecco alcuni degli effetti relazionati all’assenza dinegli adulti a livello globale “Una società fondata sul lavoro non sogna che il”: con queste parole il noto giornalista e scrittore Leopoldo Longanesi definiva il concetto di rilassamento. E affinché il relax sia autentico e ristoratore, il sonno gioca un ruolo fondamentale. Stando ad una serie di ricerche effettuate sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per Guna, oggi gli adulti faticano a staccare e a riposare corpo e mente. Le prime conferme in merito giungono da Very Well Mind secondo cui, a livello globale, il 33% degli adulti (1 su 3) soffre di insonnia. E il nostro Paese detiene un triste primato in questo senso: gli italiani sembrano infatti essere i ...