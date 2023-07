La mamma di Willy che | siccome non urla | non esiste

Fulvio Fiano per corriere.itMONTEIRO 'Non provo rabbia, abbiamo avuto giustizia anche così e accettiamo la decisione dei giudici. Ma il perdono è un'altra cosa, prima bisogna chiedere scusa e mostrarsi pentiti, poi si può ...Ladi: "Non credo al loro pentimento perché non si sono mai pentiti davvero".Dignitosa la famiglia di. "Me l'aspettavo - commenta la- . Nessuna sentenza mi ridarà mio figlio. Accetto la giustizia che è stata fatta. Non provo rabbia, ma il perdono è un'altra cosa".

La corte d’appello riduce la pena agli imputati. Lei dice “abbiamo avuto giustizia, accettiamo la decisione dei giudici”. Se avesse gridato allo scandalo, ...Scende a 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Col ...