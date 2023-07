La malattia dell’acciaio contagia Terni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha detto che è stato sbagliato “vendere Ilva ad ArcelorMittal, una multinazionale già presente in Europa, quando in gara c’era anche un concorrente italian... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti