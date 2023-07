La Juventus lascia la Superlega | “Divergenze con Real Madrid e Barcellona”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laha iniziato la procedura di uscita dal progetto Super Lega. L’annuncio del club arriva a 40 giorni di distanza dal momento in cui era trapelato che i bianconeri stessero valutando la mossa e si intreccia, inevitabilmente, con la discussione in corso con l’Uefa legata a possibili ban dalle coppe europee dopo l’inchiesta penale aperta a Torino sui bilanci. Durante il dialogo con, scrive in una nota la, “tenuto conto di alcunesull’interpretazione degli accordi applicabili al progetto Super Lega”, il club bianconero “conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto – si legge – il ...

...di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l'intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione didi ...Si gioca- Palermo , Bonucci indica ad Allegri di sostituire Marchisio , affaticato. Il ... Bonucci a fine stagionela Juve e lo fa quasi vendicandosi, scegliendo il Milan, per poi ......di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l'intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione didi ...

Superlega, la Juventus lascia: "iniziata la procedura di uscita" Tuttosport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La conferma dallo stesso club bianconero. Divergenze sull'applicazione degli accordi, la motivazione contenuta in una nota della società, che attende il via libera delle altre società fondatrici ...