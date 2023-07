La Juventus lascia il progetto della Super Lega

(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI - Laha iniziato la procedura di uscita dal. La conferma arriva dallo stesso club bianconero. "Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023 - si legge in una nuova nota - con cuiaveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l'intenzione di uscire dal) con riguardo alla prospettata decisione didi uscire dal, si rende noto quanto segue. A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull'interpretazione degli accordi applicabili al...

Superlega, la Juventus lascia: "iniziata la procedura di uscita" Tuttosport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La conferma dallo stesso club bianconero. Divergenze sull'applicazione degli accordi, la motivazione contenuta in una nota della società, che attende il via libera delle altre società fondatrici ...