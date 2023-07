TORINO - A poco più di un mese da una prima nota dedicata alla propria posizione riguardo la Superlega , una nuova comunicazione è arrivata oggi (giovedì 13 luglio) dalla, che spiega la propria strategia futura nei confronti del progetto (fortemente contrastato dalla Uefa) che la vedeva coinvolta con Real Madrid e Barcellona ...La società bianconera comunica "di aver iniziato la procedura di uscita dal Progetto" Ladalla Superlega. La società bianconera, che aveva anticipato il passo con una nota ad inizio giugno, oggi comunica l'avvio effettivo dell'iter per abbandonare il progetto a cui rimangono ...... che però deve attendere fino al 2006 per un nuovo disco: nell'autunno"9", anticipato dal ...di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati CALCIO -...

La Juventus esce dalla Superlega: il comunicato ufficiale Corriere dello Sport

. L'annuncio del club bianconero che "conferma di aver iniziato la procedura di uscita" dal progetto, "pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso ...La Juventus esce dal progetto della Superlega. L'annuncio del club bianconero questa sera che "conferma di aver iniziato la procedura di uscita" dal progetto, "pur rammentandosi che, ai sensi delle di ...