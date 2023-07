La giornata di calciomercato LIVE | Inter | ancora insufficiente la nuova offerta da 30 milioni per Lukaku

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladidi giovedì 13 luglio: Ore 11:30 – Carboni in prestito secco al Monza Il giovane attaccante dell’ha già svolto le visite mediche e a breve firmare il contratto con Galliani #@ACMonza: dopo le visite mediche, Valentin #Carboni sta firmando a casa di Gallianihttps://t.co/rxE3pDtQxY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2023 Ore 11:30 – L’Al-Ittihad vuole anche Fabinho dalrpool, pronta un’da 40di sterline L’Al-Ittihad ha deciso di fare un’concreta per Fabinho dalrpool di circa 40di sterline. DLa trattativa dovrebbe svilupparsi rapidamente, ma per i Reds potrebbe essere un problema trovare un sostituto in tempi brevi. ...