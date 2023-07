(Di giovedì 13 luglio 2023) Un dettaglio apparentemente di poco conto sul quale gli analisti di Seoul e la stampa estera hanno montato un caso. Di che si tratta? Il dittatore nordcoreano Kim-un è stato sorpreso durante un test di lancio di un missile balistico intercontinentale, un Icbm Hwasong-18, con uno “smartphone pieghevole” poggiato sul tavolo di fronte a lui. Se questa versione venisse certificata, ha riportato la stampa sudcoreana, allora quel telefonino lo avrebbe contrabbandato di nascosto dalla Cina infischiandosene delle sanzioni Onu che pendono su Pyongyang. È questa la tesi del quotidiano Joongang Ilbo, per la quale quell'oggetto ricoperto da una custodia nera potrebbe essere entrato illegalmente all'interno del Paese. Madicono le sanzioni previste dall'Onu? Semplice: la Corea del Nord non può importare o esportare dispositivi elettronici. Tanto che ...

Corea del Nord, la foto imbarazzante di Kim Jong-un: cosa c'è davanti a lui Il Tempo

