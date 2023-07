La duchessa ha svelato i dettagli della sua ricetta preferita per pranzo ed è a base di anguria e feta

Leggi su amica

(Di giovedì 13 luglio 2023) Kate Middleton , Princess of Wales, al Royal Charity Polo Cup 2023 in Windsor, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) Bella, simpatica e persino alla mano. Ormai lo sappiamo: Kate Middleton ci ha abituati a vivere la royal family come un universo parallelo, molto vicino a noi. Di lei sappiamo molto, quasi tutto. Ci mancava solo il suo (ennesimo) segreto per mantenersi in forma. E no, non è solo il tennis. Qual è? Un’insalata. Ebbene sì, nonostante esista a corte un’enorme squadra di chef e sous-chef pronta a esaudire ogni suo desiderio culinario, spesso e volentieri è la stessadi Cambridge a provvedere personalmente alle proprie necessità in cucina. L’insalatadi Kate Middleton foto: getty «Kate preferisce gli alimenti biologici per ile aggiunge il maggior numero possibile di materie prime». ...