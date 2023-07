La denuncia | “Erbacce e sporcizia ovunque | Benevento trasmette un senso di abbandono”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladi Alessio De Toma, presidente dell’Associazione di volontariato “Giovanni De Toma”, sullo stato di degrado in cui versano diversi luoghi della città di. Di seguito il testo: “Passeggiando per la mia città, mi rendo conto di quantosia ridotta male: dal Rione Libertà al Viale dell’Università passando per Via De Sanctis fino al Parco Giochi nei pressi di Via Columbro e nella zona dello stadio Meomartini, Via Pietà, Via dei Mulini, Rampa San Barbato, le scalette che portano alla Villa Comunale… Ciò che accomuna questi luoghi è la presenza di erba selvatica e di animali, undi. Ho notato anche che alcune delle fontane appena messe in funzione già sono guaste. Infine, mi ...