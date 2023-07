La controversa autonomia differenziata e la lenta risalita di Salvini che innervosisce Meloni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’argomento è considerato poco sexy e così l’sta transitando nella Commissione Affari costituzionali del Senato nel più assoluto silenzio. Eppure è una materia destinata a cambiare il volto istituzionale del Paese, e forse della stessa maggioranza di governo, insieme a pochi altri temi come il Pnrr con i suoi stress test europei, rate che non arrivano, revisioni che non si definiscono. Come la riforma della giustizia, la chimera del Cavaliere che adesso Giorgiavuole far diventare realtà. Del resto, dice Francesco Lollobrigida, «siamo noi gli eredi di Berlusconi», con un doppio senso lampante ovvero siamo noi quel pezzo di centrodestra che va da Forza Italia e Fratelli d’Italia destinato a rimanere insieme anche in Europa dopo il voto del 2024. La Lega invece rimarrebbe ancella in Italia, esclusa a ...