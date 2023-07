Lac'è più. C'è l' Occupationstan. A raccontarlo, su Haaretz, è Aluf Benn. Occupationstan "Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e i suoi partner di coalizionehanno nascosto gli ...Ma il professor Kamel invita a riflettere sul fatto che anche qualora Benjamin Netayahuriuscisse a egemonizzare il sistema giudiziario, milioni di palestinesi incontinueranno ad ...Rispetto alla situazione degli insediamenti in, Kasriel ad Al - Monitor aveva esplicitato la sua posizione: "Chiunque conceda la Valle del Giordanosopravviverà nel Likud. La mia ...

La Cisgiordania non c’è più: ora è Occupationstan Globalist.it

Netanyahu vuole smantellare Israele e riassemblarlo come uno Stato ultranazionalista e religioso che stabilirà "in tutte le parti della Terra di Israele" ...Netanyahu si sta rafforzando, malgrado le proteste sulla riforma della giustizia. L'Autorità nazionale palestinese è in una crisi che sembra non avere fine.