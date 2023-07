La Casa dei Fantasmi | arriva nelle sale il film della Disney

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – 'Ladei', la divertente avventurada brividi ispirata alla classica attrazione del parco a tema, arriverà il 23 agostoitaliane. 'Ladei' racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loroda intrusi soprannaturali. Ilsarà presentato in anteprima italiana a #Giffoni53 il 27 luglio. Diretto da Justin Simien, ilè interpretato da un cast stellare che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Ilè ...

