La buffonata di Nardella | prima fa il fenomeno | poi non si costituisce parte civile contro gli eco vandali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug – Gli ecosono così invisi al temerario Dario, che il sindaco di Firenze ora non sineanchedi loro. Dopo il tristissimo show di marzo, in cui lo stessosi era atteggiato ad eroe in difesa del patrimonio culturale, la contesa più finta della storia si manifesta per quello che è: una. Eco, nessuna posizione dadiInsomma gli ecocattivi che imbrattavano Firenze non sono poi così cattivi per. Almeno, solo questo si può dedurre da quanto riportato dal Secolo d’Italia sulla vicenda. A quattro mesi di distanza, il sindaco dice no alla possibilità di ...