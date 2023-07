La bomba esplode a fine luglio | rumors sulla Bce | qui rischia di saltare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non c'è proprio pace per i milioni di italiani ormai “strozzati” dalle rate del mutuo per la casa che fanno fatica a saldare. Stando ai dati diffusi ieri da Bankitalia, a maggio gli interessi sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono arrivati al 4,58%. Un balzo esorbitante - e che sta diventando allarmante - visto che rispetto solo a un anno fa sono più che raddoppiati (a maggio 2022 il Taeg era a 2,27). Se poi il confronto lo si fa con il 2021, quando erano 1,76, ecco che balza all'occhio che siano cresciuti di ben 2,6 volte, +160%. «Considerando l'importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile,è aumentata, rispetto a un anno fa, da 603 a 773 euro, con un rincaro di 170 ...