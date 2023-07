Kota Ibushi torna al fianco di Kenny Omega | il commento di All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’ultimo episodio di Dynamite è stato una tappa fondamentale in vista del Blood & Guts Match che si terrà settimana prossima. Ieri notte abbiamo infatti scoperto l’identità dei due partecipanti a sorpresa: Pac si è schierato dalla parte del BCC mentreandrà aldell’formando la ‘Golden’. Ildi AllCome di consueto Massimo Del Prete e Paolo Ascolese (Zona Wrestling) in compagnia di Rachele Gagliardi (Donne Tra Le Corde) e Matteo Pagliarella (Pro Wrestling Culture), hanno avuto modo di analizzare e commentare l’ultimo episodio di Dynamite in quel di All. La trasmissione interamente dedicata al mondo AEW va in onda ogni giovedì alle ore 18.30 ...