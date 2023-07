Kilman | il Napoli non andrà oltre i 35 milioni già offerti ai Wolves CorSport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per, ilnon ha intenzione di andarei 35giàe rifiutati dal Wolverhampton, scrive il Corriere dello Sport. Ora toccherà al Wolverhampton decidere cosa fare. Il difensore è considerato, dal, l’erede naturale di Kim, ma De Laurentiis non intende fare follie. Già la somma di 35è una parte consistente della clausola che il Bayern Monaco pagherà per Kim. “Maximilian(26) è il difensore per il quale Adl farebbe la follia di investire gran parte della clausola di Kim, si è spinto sino a 35di euro e per ora non sono bastati.non si va. E la vicenda può a questo punto risolverla solo il Wolverhampton, rispondendo positivamente ad una proposta seria e ...

Caira ha parlato anche di Maurizio Micheli, capo dello scouting del Napoli, dipingendolo come un esperto nella conoscenza di giocatori e delle loro famiglie: un algoritmo umano. A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo della Roma.

Calciomercato del Napoli sempre più direzionato in difesa, dove Kilman può essere il primo colpo di Meluso: Garcia attende rinforzi dal nuovo DS ...Chi vuole Osimhen deve versare 200 milioni, è stato chiaro De Laurentiis sulla cifra necessaria per poter intavolare una trattativa per la cessione dell'attaccante nigeriano.