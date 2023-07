Kiev ha ricevuto le bombe a grappolo promesse dagli Stati Uniti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi ha confermato in un'intervista alla Cnn che l'Ucraina hale, come annunciato dal presidente Joe Biden la scorsa ...

A metà giugno, a San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin hai capi di diversi stati ... Tuttavia, come ha sottolineato Lavrov, anon hanno trovato niente di meglio che 'chiedere ..."Non ancora usate, ma possono cambiare il corso delle battaglie"...già diversi mesi fa si è imposto all'attenzione mediatica per alcune dichiarazioni sul tema russo - ucraino e in particolare sulla Crimea che hannoreazioni anche molto dure da parte di

Kiev: abbiamo ricevuto le bombe a grappolo dagli Usa - Generale Kiev: abbiamo ricevuto bombe a grappolo da Usa - Generale Kiev: abbiamo ricevuto bombe a grappolo da Usa RaiNews

"Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito. Ci sono ragioni per ritenere che si tratti di una fake news, considerando la persistente intenzione di Kiev e dei suoi referenti occidentali di ...Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, comandante della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato alla Cnn che l'Ucraina ha appena ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo.