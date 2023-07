Daè arrivata la: le bombe a grappolo mandate dagli Stati Uniti sono arrivate in Ucraina. A riferirlo il generale Oleksandr Tarnavskyi, alla Cnn: " Le abbiamo appena ricevute, non le ......punto che qualcuno ha anche parlato di " lodo Kissinger " che avrebbe potuto aprire davvero a... In parte perché questache Kissinger continua ad avere un peso rilevante nei canali ...Lo schema approvato, spiega una nota dell'Eurocamera, copre l'invio di munizioni per l'artiglierie e di missili eil finanziamento europeo da 500 milioni di euro. .

Kiev conferma l'arrivo delle bombe a grappolo dagli Stati Uniti TGLA7

Da Kiev è arrivata la conferma: le bombe a grappolo mandate dagli Stati Uniti sono arrivate in Ucraina. A riferirlo il generale Oleksandr Tarnavskyi, alla Cnn: "Le abbiamo appena ricevute, non le ...Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi ha confermato che l’Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo: “Ma non ...