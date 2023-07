(Di giovedì 13 luglio 2023) A cinque giorni dalla visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per commemorare i soldati caduti nel 500mo giorno del conflitto, l'simbolo della guerra, l'dei, è stata ...

L'Isola dei Serpenti (Zmiyny in ucraino), avamposto dinel Mar Nero, fu occupata dai militari russi nel primo giorno dell'invasione e liberata dopo quattro mesi di cannoneggiamento. L'attacco di ...NUOVI ATTACCHI SUIntanto nuovi raid sono stati condotti nella notte su. Secondo l'... presumibilmenteda razzi. A renderlo noto è stato su Telegram è stato il governatore militare ...... ribadendo il sostegno dell'Italia all'ingresso dinella Nato. La premier specifica che sono ... La questione di Delmastro mi ha obiettivamente molto, è una questione politica , riguarda un ...

Kiev, colpita l'Isola dei Serpenti con bomba ad alto potenziale Agenzia ANSA

A cinque giorni dalla visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per commemorare i soldati caduti nel 500mo giorno del conflitto, l'isola simbolo della guerra, l'Isola dei Serpenti, è stata atta ...Il G7 blinda l’Ucraina con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione alla Nato che avverrà solo dopo la fine della guerra. «Kiev non è mai stata così vicina» dice il segretario gener ...