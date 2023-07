(Di giovedì 13 luglio 2023) Il generale dell'esercito ucraino Oleksandr Tarnavskyi, impegnato al comando della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato all'emittente statunitense CNN che l'Ucraina hale. "Leappena ricevute, non leancora usate, ma possono cambiare radicalmente" la situazione sul campo di battaglia, ha detto Tarnavskyi, aggiungendo che la Russia "capisce anche che, ottenendo queste munizioni, avremo un vantaggio. I vertici dell'esercito decideranno le "aree in cui è possibile utilizzarle", ha affermato il generale, sottolineando che i russi sbagliano a pensare che "le useremo in tutte le aree del fronte". (ANSA).

