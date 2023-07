(Di giovedì 13 luglio 2023)sale le scale dell'ex hotel Astor di Firenze, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzionestruttura in cui viveva con la famiglia, visibili da via Boccherini. Poi successivamente ...

... bambino di 9 anni si schianta contro un albero nel giardino di casa: è gravissimo Gli appelli e le manifestazioni Nel frattempo, si susseguono gli appelli dei genitori di, che giorni fa hanno ...... bambino di 9 anni si schianta contro un albero nel giardino di casa: è gravissimo Gli appelli e le manifestazioni Nel frattempo, si susseguono gli appelli dei genitori di, che giorni fa hanno ..., leimmagini prima della scomparsa La piccola scende le scale dell'ex hotel il 10 giugno. Gli inquirenti, per cercare di far luce sul rapimento della piccola di origini peruviane, ...

Kata, le ultime immagini della bambina prima della scomparsa ilmessaggero.it

È passato un mese dalla scomparsa di Kataleya Alvarez. Di Kata, soprannominata così dai genitori e da chi ha seguito a cuore la vicenda, non si sa più nulla dal 10 giugno scorso. Le ultime immagini so ...Kata sale le scale dell’ex hotel Astor di Firenze, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzione della struttura in cui viveva con la famiglia, visibili da via Boccherini.