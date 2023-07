Juventus | un’altra vittoria | il processo Prisma si sposta a Milano Tuttosport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lavince ancora, i pm di Torino sono sconfitti: ilper l’inchiestasi. Lo scrive. Per il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Tribunale e la Procura di Torino non sono competenti. Accolte le richeste di Agnelli e degli altri dirigenti della. Il procedimento proseguirà a, sede naturale perché è lì, dove risiede la Borsa, che si è consumato l’eventuale reato.scrive: “Il giudice della Corte di Cassazione emetterà il suo giudizio il 6 settembre, ma quanto scritto da Luigi Cuomo, sostituito procuratore generale, autorizza a pensare che difficilmente verrà presa una decisione diversa da quella motivata nelle 17 pagine di requisitoria, depositate ...

