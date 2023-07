Juventus | ufficiale l’addio alla SuperLega | «Usciamo dal progetto | divergenze con Real Madrid e Barcellona»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lasi tira ufficialmente fuori daldella. È lo stesso club bianconero a confermare di «aver iniziato la procedura di uscita» da quell’idea tanto voluta dall’ex presidente Andrea Agnelli, ma che è costata uno scontro durissimo con l’Uefa tutt’ora in corso. Con questo passo i nuovi vertici juventini hanno messo in moto tutto il processo che porterà il club fuori dal piano sul torneo europeo non da subito,luce dei vincoli di contratto con gli altri club. La strada comunque è tracciata. Nel suo annuncio, la Juve ricorda che «ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto consenso die degli altri club coinvolti nel ...

La società viola ha infatti effettuato un primo sondaggio per il calciatore rientrato alla... entrambi fino al 2026 , si attende solo la comunicazioneda parte del club viola. ...La notizia era nell'aria da tempo ma ora diventa. Ladice addio al progetto Superlega e lo fa con una nota in cui comunica la sua decisione di uscire dal progetto. Una mossa studiata dai dirigenti bianconeri per provare a ricucire ...

