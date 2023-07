Juventus-Uefa | la decisione sull’Europa in arrivo | come cambia il mercato

...6 milioni di dollari con l'11,76% in più ottenuto dalle squadre di club affiliate all'. Il ... È lail club a ricevere la somma più alta con 3,04 milioni di dollari, al secondo posto c'è l'...Il verdettosullaè previsto entro sabato: rischio stangataLa stagione è ricominciata e al J Medical si sono rivisti tanti, non tutti, giocatori della prima squadra. Qualche giovane e ...Tanto per incominciare, alla luce delle varie ipotesi scaturite dalle indiscrezioni provenienti dalla sede dell', larischia davvero di non partecipare alla Conference League come si è ...

La Juventus aspetta sabato il verdetto della UEFA in merito alla partecipazione alle coppe europee in vista della prossima stagione. Secondo "Tuttosport" si va verso la soluzione che porta alla squali ...La sentenza Uefa in coda alle indagini che hanno coincolto la Juventus è attesa entro la giornata di sabato 15 luglio.