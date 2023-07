Juventus | Kean | “Siamo una squadra forte | Barcellona test per iniziare bene”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Moiseha commentato il Soccer Champions Tour che vedrà impegnata lanegli Stati Uniti dal 22 luglio al 2 agosto con tre amichevoli da disputare contro, il 22 luglio, Milan, il 27 luglio e Real Madrid, il 2 agosto: “una grandee meritiamo di essere qui. L’esordio contro ilè un ottimoperal meglio la stagione. Proveremo a vincerle tutte. Il nostro obiettivo è giocaree provare a fare il nostro meglio in ogni gara. Giocare contro grandi squadre mi dà una carica in più e mi stimola a fare meglio”. SportFace.

Ad oggi, la Juve giocherebbe così senza Dusan Vlahovic:(3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;, ...'Che ci frega di #Lukaku noi c'abbiamo Moise #' Il suggerimento di mercato dei tifosi della #. " @calciomercatoit pic.twitter.com/TrKwmvqIYu- Christian Masotti (@ChriMasotti) July 11, ......" . Non servirebbero spiegazioni ulteriori, una frase molto chiara di come l'attaccante classe 2000 sia entrato nel cuore dei tifosi bianconeri. Tra autografi, cori e visite mediche la...

L'ultimo colpo di testa e il riscatto obbligato: perché è l'estate di Kean (un'altra volta) La Gazzetta dello Sport

Arek Milik e Moise Kean hanno parlato in diretta su zoom per presentare la Soccer Champions Tour. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Inizia a parlare Moise Kean Lo scorso anno ...