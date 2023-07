Juventus | il processo Prisma si sposta verso Milano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilsui conti dellava. Così si è espresso il procuratore generale presso la Cassazione in merito alla questione di competenza territoriale sollevata su istanza delle difese dal tribunale di Torino. Una prima vittoria per il club bianconero, che sin dall’inizio ha spinto per lomentoil capoluogo lombardo. La discussione davanti alla Suprema Corte è in programma il prossimo 6 settembre. SportFace.

Andrea Agnelli - John Elkann - Pavel Nedved Lavince ancora, i pm di Torino sono sconfitti: ilper l'inchiesta Prisma si sposta a Milano. Lo scrive Tuttosport. Per il Procuratore ..., novità sulPrisma: cambia la sedeSe questo per ilpenale Prisma potrebbe avere un effetto sulla sentenza finale, non ci saranno invece ribaltoni per quanto riguarda la ...

Inchiesta Prisma, vittoria Juventus: il processo verso Milano Tuttosport

La Juve giocherà fuori casa la partita giudiziaria, come peraltro gli stessi vertici del club avevano chiesto. Si sposterà dunque a Milano l’inchiesta Prisma sulle presunte violazioni contabili e sul ...I pm di Torino non avevano titolo ad indagare, così “Prisma” viene trasferita nel capoluogo lombardo (attesa l’ufficialità il 6 settembre), che in quanto sede della Borsa è il luogo dove si sarebbe co ...