Juventus | «Avviate le procedure per uscire dalla Superlega»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale annuncia di aver avviato leper l’uscita dal progetto. Il club scrive di far seguito in questo modo all’annuncio del 6 giugno scorso in merito alle discussioni aperte con Real Madrid e Barcellona perdal progetto. Lascrive: “Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cuiaveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione didal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione dididal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue. A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di ...

