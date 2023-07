Juventus | avviata la procedura per uscire dalla Superlega | il comunicato

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laè sempre più indirizzata adper limitare i danni ed evitare altre spiacevoli conseguenze anche in ambito Europeo (è sempre più probabile l’esclusioneprossima Conference League). I dettagli sono stati svelati dai bianconeri attraverso unufficiale. “Facendo seguito alstampa del 6 giugno 2023, con cuiaveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione didal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione dididal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue. Leggi ...

I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con - 3,58%. Preda ...In sede Uefa, sta maturando la decisione in merito all'inchiestain coda alle questioni che ... La, dal canto suo, qualche settimana fa aveva inviato una squadra ad hoc di legali ...Secondo Sky Sport UK , laavrebbe contattato il Chelsea per capire se esistano i margini per affondare su Lukaku in questa sessione di mercato. Il belga continua ad aspettare l'Inter, ma non ...

