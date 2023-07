Juventus | Allegri trema | Vlahovic apre al PSG

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il calciomercato estivo dellapotrebbe subire una svolta inaspettata, rappresentata dalla cessione di Dusan, che non ha mantenuto le aspettative dopo il suo arrivo dalla Fiorentina. Il centravanti serbo, infatti, sarebbe finito nel mirino del PSG e sembra gradire Parigi come sua futura destinazione. La squadra parigina sarebbe l’unica reale pretendente per l’attaccante L'articolo proviene da Il Difforme.

Calciomercato, per volere anche del mister, il profilo giusto al momento giusto potrebbe arrivare: ecco l'erede. La, alla ricerca di un sostituto all'altezza per Federico Chiesa, che potrebbe essere ceduto per una cifra record. L'entourage mercato della Vecchia Signora sembra aver individuato il suo erede ...E allora, pensando allache ha appena ripreso la preparazione, si scopre che al di là di Giuntoli enon ci sono altre certezze , perché al momento i punti interrogativi per l'...Rendimento importante per un giocatore che si incastrerebbe alla perfezione con il sistema di gioco di. Calciomercato, Molina è interessato: l'ostacolo è l'Atletico MadridLa...

Juventus, intreccio con Salah: Giuntoli rifà l’attacco ad Allegri CalcioMercato.it

L’ultima certezza è l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che si aggiunge alla conferma di Massimiliano Allegri. Un “nuovo” dirigente e un “vecchio” allenatore, capaci di vincere scudetti vicini e lontani, ...La Juventus valuta tutte le opzioni di mercato in caso di partenza di Paul Pogba. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista francese continua ad essere corteggiato dagli arabi dell'Al Ahly non ...