Juve | Milik | 'Non so chi sarà il titolare | ma che emozione in USA contro Lewandowski'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Arkadiusz, attaccante dellantus, ha parlato in conferenza stampa per presentare la tournée negli USA: PRIMA SCELTA - "Non so...

Riscattato, sembra destinato a rimanere anche Moise Kean, con un altro attaccante che arriverebbe alla Continassa, anche per una questione meramente numerica. Ad oggi, lagiocherebbe così ...Importanti perché sono tornati giocatori fondamentali come e Danilo o comee Kostic e perché ... Koopmeiners -, la richiesta dell'Atalanta Zakaria e Arthur soprattutto, si diceva. Perché lo ...L'ELENCO DEI CALCIATORI ATTESI - Al JMedical sono attesi capitan Danilo, i polacchi Szczesny e, Kostic, De Winter, Zakaria, Pjaca, Pellegrini e il brasiliano Arthur. OVAZIONE PER SZCZESNY E ...

Juve, Milik accende la competizione per il posto in attacco: cosa ha detto ilBianconero

Arek Milik e Moise Kean hanno parlato in diretta su zoom per presentare la Soccer Champions Tour. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Inizia a parlare Moise Kean Lo scorso anno ...Conferenza stampa Milik: le parole dell’attaccante della Juve verso la tournée estiva dei bianconeri negli Stati Uniti Arkadiusz Milik interviene in conferenza stampa alle 19.30 per presentare lo Juve ...