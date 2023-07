Juve e Bonucci verso il divorzio | si allena a parte

(Di giovedì 13 luglio 2023)ntus e, le strade stanno per dividersi. Il difensore sembra destinato a svestire la maglia bianconera e non si unirà al gruppo di Massimiliano Allegri. Lavorerà a, senza partire per ...

... tanto era convinto di continuare a indossare la maglia dellaalmeno per quest'ultimo anno. Il ... Se non dovesse trovare spazio altrove,potrà comunque contare sugli accordi previsti dal ..., che lunedì rientrerà dalle vacanze e sarà alla Continassa, svolgerà, così come gli altri elementi della rosa che non verranno convocati per la tournee Usa, un lavoro a parte rispetto alla ...Juventus e, le strade stanno per dividersi. Il difensore sembra destinato a svestire la maglia bianconera e non si unirà al gruppo di Massimiliano Allegri. Lavorerà a parte, senza partire per la tournée ...

Juventus, Leonardo Bonucci fuori rosa La Gazzetta dello Sport

Questa la decisione presa dalla dirigenza della vecchia signora nei confronti del 36enne difensore e capitano bianconero: con lui fuori rosa anche il centrocampista statunitense Weston McKennie, rient ...Dopo la messa fuori rosa di Bonucci, arriva il comunicato da parte del club bianconero ... 13 luglio 2023 – Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di ...