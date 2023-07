Jordan e Magic Johnson cantano ' Volare' a Capri

Johnson ha pubblicato sul suo profilo Twitter il video di una cena speciale in un ristorante di Capri in compagnia di Michael. Con loro ...Le due leggende Nba erano a cena in un ristorante di Capri con le famiglie MichaelJohnson, a cena in un ristorante di Capri con le famiglie, cantano 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. O almeno le due leggende Nba ci provano, accompagnati da una chitarra. ......Race" "Survivor" "Top Chef" "The Voice" Outstanding Television Movie Dolly Parton's Mountain... Production DesignerJacobs, Art Director Rich Murray, Set Decorator Schmigadoon! Famous As ...

NBA, Magic Johnson e Michael Jordan insieme in vacanza a Capri. FOTO e VIDEO Sky Sport

(LaPresse) Michael Jordan e Magic Johnson insieme a cena in un noto ristorante di Capri. I due sono stati immortalati in un video, condiviso ...NBA – Tramite l’account Twitter dell’ex stella dei Lakers, spuntano foto e video della cena in un ristorante di Capri dove è presente anche MJ in una versione i ...