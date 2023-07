Jazz | tango | classica | colonne sonore al 34° festival ‘Le Corti dell’Arte’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiFabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in un omaggio a Pino Daniele, l’Anna TifuQuartet, Riccardo ed Emilia Zamuner con “I virtuosi di San Severo” in un viaggio partenopeo dal barocco alla canzone d’autore, l’ensemble di musica antica Armoniosa, il Felix Piano Trio con Diego Di Paolo e Amedeo Ariano in un tributo al cinema italiano, esponenti dellacome Vitaly Samoshko, Gabriele Geminiani e Monaldo Braconi, sono gli artisti attesi a Cava de’ Tirreni per il 34°“Ledell’Arte”, dal 29 luglio al 31 agosto in quattro suggestive location del centro storico. C’è spazio per diversi generi musicali nel cartellone del, parte dell’ampia stagione 2023 dell’Accademia “Jacopo Napoli”, che mira a promuovere una sempre più diffusa cultura musicale ...