James conferma “Non è arrivato il momento di smettere”

(Di giovedì 13 luglio 2023) La stella dei Lakers spazza via ogni dubbio e giocherà la sua 21^ stagione Nba NEW YORK (STATI UNITI) - Non si tratta proprio di una sorpresa, quanto di una: dal prossimo autunno, LeBrongiocherà infatti la sua 21esima stagione in NBA. Il fuoriclasse americano, guardia-ala che è diven

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non si tratta proprio di una sorpresa, quanto di una conferma: dal prossimo autunno, LeBron James giocherà ...Il feuilleton che aveva accompagnato l'uscita di scena dei Lakers dalla corsa al titolo NBA 2023 con la sconfitta nella finale di Conference contro i Denver Nuggets non si ripeterà.